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Calor y lluvias se combinan este miércoles

Las temperaturas alcanzarán hasta 37 grados en la Huasteca

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 12:02 p.m.
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Calor y lluvias se combinan este miércoles
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      San Luis Potosí tendrá este miércoles 16 de septiembre una jornada marcada por temperaturas calurosas a muy calurosas y posibilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde, principalmente en las zonas serranas del estado.

       

      De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 37 grados y mínima de 23, además de probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde.

      En la Zona Media se espera una máxima de 34 grados y mínima de 18, con posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. En las sierras también podrían presentarse rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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      Para el Altiplano, el termómetro llegará hasta los 31 grados, con mínima de 15, mientras que se prevén lluvias puntuales principalmente en las sierras y rachas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora.

      En la Zona Centro se pronostica una máxima de 28 grados y mínima de 15, con lluvias puntuales principalmente en zonas serranas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde.

       

      Ante las condiciones de calor, Protección Civil recomienda mantener una adecuada hidratación y utilizar protector solar, además de tomar precauciones ante posibles tormentas y cambios en las condiciones del viento durante la tarde.

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