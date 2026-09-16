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La película de mayor éxito a nivel internacional en lengua no inglesa, de la plataforma Netflix en la actualidad es "La Captura", cinta que recuerda el momento de la detención del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán por parte de dos agentes de la extinta Policía Federal.

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No es nuestra intención echar a perder la sorpresa a quienes no la han visto, pero uno de los momentos cumbres de la historia es la disputa entre el mero mero chirulero de la corporación, el comandante Valladares y la Secretaría de la Marina.

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El jefe policiaco federal encara a los de la Armada simplemente para defender el logro de sus muchachitos, quienes expusieron más que la vida nada más por el deber de cuidar al mismísimo Diablo.

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Se dice, se menciona y se rumora que el llamado Comandante Valladares de la película no es otro que el hoy alcalde potosino, Enrique Galindo Ceballos y quien en aquel entonces era el jefe de la máxima corporación policiaca a nival nacional. Plasma, el documento fílmico que al hoy presidente municipal no había cosa que le interesara más que defender lo que entre sus compañeros de oficio se autodenominan "hermanos de sangre azul".

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Ello explicaría la airada reacción ante la exhibición que de manera por demás abusiva y probablemente hasta ilegal hizo este domingo el área de comunicación de le Secretaría de Seguridad Social de Gobierno del Estado.

La corporación no tuvo ningún empacho en difundir imágenes de un par de agentes municipales con sus uniformes, insignias y hasta gafetes para acusarlas de robo. ¡Ojo!, no estamos señalando que las detenidas junto con un cadete sean inocentes. Eso ya lo determinará la investigación correspondiente, pero sí se detecta una cierta saña, exceso y "pasada de lanza" en la manera en que se dieron a conocer los "hechos".

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Galindo Ceballos es policía de origen y él mismo lo reconoce en cuanta ocasión se le presenta y pues ya sabemos, ahora que ahí está el botón que lo hace estallar. La reacción, además, lo llevó a cometer lo que se podría calificar como una imprudencia.

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El alcalde reveló que la policía municipal también ha arrestado a por lo menos diez agentes estatales. No detalló los motivos de tales detenciones, pero ahora deberá informarse las causas de los arrestos y en qué terminaron tales asuntos. Aquí no se vale aquello de "tapaós los unos a los otros". La Estatal abrió la cloaca, ahora habrá que ventilarla.

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Y pues qué chistosito nos salió el contralor del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Martínez, quien reveló que efectivamente se comprobó que hubo un uso abusivo de trabajadores de la Sedarh, a quienes mandaron arreglar el rancho particular del titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, pero que él no es responsable de nada.

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Háganos el regrandísimo favor: los empleados fueron a alistar la propiedad para una fiesta y al finalizar regresaron para limpiar, pero el prístino e impoluto funcionario estatal nada sabía y ahora el culpable es un misterioso "particular".

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Ofende la impunidad y la desvergüenza de la contraloría, pero lo que de verdad calienta es que además nos quieran ver la cara de pen..tontos a todos los potosinos.