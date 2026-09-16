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Desfile patrio pierde contingentes

El recorrido mantuvo la presencia de corporaciones e instituciones; los "perros robot" y dos aeronaves

Por Martín Rodríguez

Septiembre 16, 2026 12:45 p.m.
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Desfile patrio pierde contingentes
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      El desfile cívico-militar del 16 de septiembre en San Luis Potosí registró este año una amplia asistencia de visitantes, pero tuvo una duración menor a la habitual, con menos participación de grupos escolares y contingentes más reducidos.

      Aunque estuvieron representados prácticamente todos los sectores que tradicionalmente son convocados para la conmemoración de la Independencia de México, el recorrido avanzó con mayor rapidez y la presencia de estudiantes fue menor.

      Una de las novedades fue la participación de los dispositivos cuadrúpedos de vigilancia que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado denomina "perros robot". Estos equipos ya habían sido utilizados durante los operativos de seguridad de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

      Durante el desfile también participaron dos aeronaves de seguridad pública.

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      El contingente escolar abrió con la primaria Carmen Serdán, representada únicamente por personal docente. Posteriormente avanzaron integrantes de la Secundaria General Camilo Arriaga, así como estudiantes seleccionados de la Secundaria Técnica número 67 y alumnos de la telesecundaria Margarita López Portillo.

      En el nivel medio superior participó el Colegio de Bachilleres, con un contingente del Plantel 28.

      También desfilaron estudiantes uniformados del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). Algunos de estos contingentes incorporaron referencias a distintas etapas de la Guerra de Independencia.

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      La columna incluyó además a la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí; el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos; el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario; las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana municipal y estatal; la Guardia Nacional; la Secretaría de la Defensa Nacional y el Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales.

      También participaron la Secretaría de Salud, las unidades de Protección Civil municipal y estatal, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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