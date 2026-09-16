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Vierten gas butano al drenaje del Centro

PC investiga el origen

Por Martín Rodríguez

Septiembre 16, 2026 01:20 p.m.
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Vierten gas butano al drenaje del Centro
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) inició una investigación para determinar quién y desde dónde habría vertido residuos de gas butano en la red de drenaje de la zona sur de Palacio de Gobierno, situación detectada durante el desfile por el 216 aniversario del inicio de la Independencia.

      El fuerte olor a gas comenzó a percibirse mientras se desarrollaba el desfile. Personal de Bomberos y Protección Civil inició entonces una revisión para localizar su origen.

      En una primera inspección fueron revisadas azoteas y tanques estacionarios de restaurantes y establecimientos de alimentos de la zona, que permanecieron cerrados mientras se realizaban las verificaciones.

      Posteriormente, personal de emergencia utilizó un explosímetro en la red de drenaje, donde detectó la presencia de gas butano. De acuerdo con la información recabada en el lugar, existía riesgo de que el combustible pudiera inflamarse.

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      El olor se extendió por establecimientos de la calle Madero, el hotel De Gante y sectores próximos al salón de sesiones del Congreso del Estado y Palacio de Gobierno. También fue perceptible hacia la zona de la Sociedad Potosina La Lonja y la Antigua Caja Real de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

      La situación ocurrió mientras en el sector se encontraban autoridades civiles y militares que presenciaban el desfile, entre ellas el gobernador Ricardo Gallardo Cardonay el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, además de mandos militares, elementos de la Guardia Nacional, representantes de corporaciones de seguridad y servidores públicos.

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      El olor característico del mercaptano, sustancia utilizada para facilitar la detección de fugas de gas, permaneció perceptible en el ambiente. Inicialmente, algunas personas lo asociaron con los establecimientos de alimentos de la zona, pero el olor aumentó y persistió pese al viento.

      Hasta el momento, la investigación busca establecer el punto exacto desde el cual llegó el gas al drenaje y quién fue responsable de verterlo.

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