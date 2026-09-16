Galindo encabeza el Grito y llama a defender la libertad

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En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en la plaza principal de la Delegación de La Pila, donde destacó que esta fecha representa una conmemoración fundamental para las y los mexicanos y, particularmente, para las y los potosinos.

Acompañado por la delegada Daniela Cid González, regidoras, regidores, directoras y directores del Gobierno Municipal, así como habitantes de la demarcación, recordó a quienes hace más de dos siglos iniciaron la lucha por construir una nación libre.

Durante su mensaje, Enrique Galindo señaló que hablar de Independencia y libertad no debe limitarse al recuerdo de quienes participaron en el movimiento iniciado en 1810, sino que debe llevar a reflexionar sobre el significado que tienen hoy esos valores para la sociedad.

Destacó que la libertad debe expresarse también en el derecho a pensar, opinar y manifestarse, así como en la posibilidad de participar políticamente y defender las propias ideas para contribuir a la transformación de México y de San Luis Potosí.

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El Presidente Municipal realizó las tradicionales arengas patrióticas y posteriormente hizo sonar la campana ante las familias reunidas en la plaza principal de La Pila, quienes respondieron con entusiasmo a cada una de las expresiones de orgullo nacional. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de unidad y convivencia.

Galindo Ceballos resaltó que mantener vivas las fechas históricas también implica asumir la responsabilidad de ejercer las libertades conquistadas y utilizarlas para construir una sociedad más participativa.