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Seguridad

Detiene GCE a dos; asegura arma y presunta droga

Los operativos se realizaron en Bocas y Cerro de San Pedro; también fueron asegurados una camioneta, un cargador y dinero

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 11:54 a.m.
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Detiene GCE a dos; asegura arma y presunta droga
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      Dos personas fueron detenidas en distintos operativos realizados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la delegación de Bocas y en el municipio de Cerro de San Pedro, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

      De acuerdo con el reporte oficial, en Bocas fue detenido Jesús Alejandro N., de 28 años, a quien los agentes presuntamente le encontraron varias dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal".

      En un segundo hecho, ocurrido en Cerro de San Pedro, elementos estatales detuvieron a Jesús N., de 20 años.

      Durante esta intervención, la corporación reportó el aseguramiento de un arma de fuego, un cargador, 500 pesos en efectivo y una camioneta Chevrolet.

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      La SSPC no precisó en su reporte el calibre del arma, la cantidad de dosis aseguradas en Bocas ni las circunstancias específicas que derivaron en ambas detenciones.

      Los dos detenidos, junto con los objetos y sustancias asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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