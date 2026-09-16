En noviembre, SCT liberarían más concesiones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí mantiene en marcha un diagnóstico para determinar la necesidad de nuevas concesiones, permisos y autorizaciones de transporte público en distintas regiones del estado, con la expectativa de emitir las primeras convocatorias a partir de noviembre, informó su titular, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria explicó que el estudio es realizado por un organismo especializado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y contempla tanto la zona metropolitana como municipios entre los que se encuentran Tamazunchale, Ciudad Valles, Matehuala, Charcas, Mezquitic de Carmona y Villa de Reyes.

Martínez Acosta señaló que el análisis no se limita al servicio de taxi, sino que contempla todas las modalidades de transporte para establecer cuántas nuevas concesiones, permisos o autorizaciones serían necesarias para atender la demanda de cada región. Una vez que se cuente con los resultados, la SCT podrá definir las condiciones para emitir las convocatorias correspondientes.

“Estamos a la espera de que tengamos esos resultados para poder hacer la convocatoria, que esperamos pueda ser en este mismo año, por ahí de noviembre, tal vez si ya está listo”, indicó. Agregó que las convocatorias podrían emitirse de manera gradual conforme concluyan los estudios correspondientes a cada región.

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