Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles
Sedeco entregó la documentación, pero no informó el monto de la inversión
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La empresa Fabricaciones y Montajes Industriales JRO inició el proceso para escriturar tres lotes ubicados en el corredor industrial de Ciudad Valles, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
La dependencia estatal aseguró que entregó la documentación necesaria para avanzar con el trámite, aunque no precisó la superficie de los terrenos, su situación jurídica actual ni la fecha estimada para formalizar la propiedad.
Tampoco informó si los predios fueron vendidos, donados o cedidos a la compañía, ni dio a conocer su valor comercial o las condiciones bajo las cuales fueron asignados.
Fabricaciones y Montajes Industriales JRO se dedica a la edificación, soluciones industriales, transporte y renta de grúas. Su directivo, Omar Reséndiz, sostuvo que la regularización de los lotes permitiría mantener inversiones y ampliar proyectos en la Huasteca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, la información difundida no detalla cuánto pretende invertir la empresa, qué instalaciones desarrollará ni cuántos empleos podría generar.
En espera, 45 proyectos de inversión: Sedeco
Se trata de planes que todavía no representan inversiones concretadas
El titular de la Sedeco, Mario García Valdez, presentó el trámite como parte de una política estatal para facilitar proyectos privados. La dependencia no explicó cuánto tiempo llevaban los lotes sin escriturarse ni qué impedía regularizarlos.
Avanza distintivo "Hecho en San Luis Potosí"; falta aval del Pleno
La comisión aprobó la reforma que permitiría a la Sedeco promover productos potosinos bajo una denominación homologada con autorización del IMPI
no te pierdas estas noticias
Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles
Pulso Online
Sedeco entregó la documentación, pero no informó el monto de la inversión