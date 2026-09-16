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Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles

Sedeco entregó la documentación, pero no informó el monto de la inversión

Por Pulso Online

Septiembre 16, 2026 03:42 p.m.
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Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles
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      La empresa Fabricaciones y Montajes Industriales JRO inició el proceso para escriturar tres lotes ubicados en el corredor industrial de Ciudad Valles, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

      La dependencia estatal aseguró que entregó la documentación necesaria para avanzar con el trámite, aunque no precisó la superficie de los terrenos, su situación jurídica actual ni la fecha estimada para formalizar la propiedad.

      Tampoco informó si los predios fueron vendidos, donados o cedidos a la compañía, ni dio a conocer su valor comercial o las condiciones bajo las cuales fueron asignados.

      Fabricaciones y Montajes Industriales JRO se dedica a la edificación, soluciones industriales, transporte y renta de grúas. Su directivo, Omar Reséndiz, sostuvo que la regularización de los lotes permitiría mantener inversiones y ampliar proyectos en la Huasteca.

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      Sin embargo, la información difundida no detalla cuánto pretende invertir la empresa, qué instalaciones desarrollará ni cuántos empleos podría generar.

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