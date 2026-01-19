Sube SLP a tercero en robo de carga

Al cierre de 2025, San Luis Potosí escaló un sitio, del cuarto al tercer lugar, en el listado de incidencia de robo a transportistas, de acuerdo al reporte más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El informe señala que hasta diciembre del año pasado, se registraron en San Luis Potosí 419 casos de robo de carga. Con respecto a 2024, se presentó una baja marginal de 18 casos, pues se registraron 437 denuncias.

De ellas, 245 fueron declarados como no violentos, mientras que 174 sí tuvieron antecedentes de ese tipo. En ese apartado, San Luis Potosí aparece en el cuarto lugar nacional.

Por lo que respecta al conteo global, y en comparación con el resto de las entidades, en 2024 San Luis aparecía en el cuarto lugar de incidencias, detrás del Estado de México, que sumaba tres mil 490 casos; Puebla, que tenía dos mil 204 denuncias y Michoacán, en donde hubo 562 asaltos carreteros.

Pero un año después, la entidad potosina subió al tercer lugar, pues aunque aquí hubo una disminución, en Michoacán se registró una reducción de mayor magnitud, pues de 562 casos, se pasó a 391, es decir, una reducción del 30 por ciento, por lo que bajó al cuarto lugar, dejando a San Luis en el tercer sitio.

Este año, el Estado de México se mantuvo en primer lugar, con tres mil 114 casos, y Puebla, con mil 609.

A nivel nacional, se presentó una baja de 16.9 por ciento, pues de siete mil 978 casos, el país pasó a seis mil 623, es decir una reducción de mil 355 denuncias.