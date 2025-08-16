Suben precios en las taquerías y torterías
Negocios enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación
Las taquerías y torterías de la capital potosina, negocios tradicionalmente accesibles y de alta recurrencia entre la ciudadanía, enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación. Lo que antes era un atractivo económico para los consumidores, ahora se ha convertido en un desafío para los emprendedores, quienes se ven obligados a ajustar los precios de sus productos ante el incremento de los insumos esenciales.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios a lo largo del tiempo, refleja estas tendencias en julio de 2025. Entre los productos y servicios que más incidieron en la inflación general se encuentran el huevo, los establecimientos de comida rápida como loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como verduras.
no te pierdas estas noticias
Suben precios en las taquerías y torterías
Samuel Moreno
Negocios enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación
Muerte de detenido fue en sede de la FGE
Rubén Pacheco
Se abrió una carpeta de investigación para establecer la causa del deceso: GC
Vivienda económica está muy restringida
Ana Paula Vázquez
El diputado Lara Rocha destaca la necesidad de más vivienda económica en la región.