Sufren capitalinos alta contaminación

Habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, incluyendo a los de Soledad de Graciano Sánchez, padecieron este sábado una fuerte concentración de partículas contaminantes que fue visible como una gran nata de color marrón cubriendo la mancha urbana.

Dicha mancha se pudo observar sobre todo desde las zonas altas del sur de la ciudad, al pie de la sierra de San Miguelito, en donde se apreció que la "nata" se extiende e incluso se incrementa hacia el oriente de la urbe, rumbo a Soledad, Villa de Pozos y la Zona Industrial del Potosí.

La medición y sobre todo la mejora de la calidad del aire que las y los potosinos respiramos sigue siendo uno de los grandes pendientes de las autoridades potosinas tanto de nivel municipal como estatal, pues los esfuerzos por tener una red de monitoreo moderna, robusta y eficiente han sido escasos.

En la temporada invernal, bajo ciertas condiciones, la acumulación de contaminantes se incrementa cuando el aire de la superficie terrestre se enfría rápidamente y dificulta la dispersión de partículas, fenómenos conocido como "inversión térmica". Frente a esto, la población queda expuesta a mayores posibilidades de contraer enfermedades respiratorias, por lo que se deben fortalecer las defensas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Curiosamente, la Red de Monitoreo Estatal adscrita al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SInaica) indicaba ayer que la calidad del aire en la capital era "Buena" y de riesgo bajo según mediciones de las únicas cuatro estaciones de monitoreo que existen desde hace muchos años en esta capital.