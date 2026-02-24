logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

SLP

Sujeto vandaliza medidores de agua

Interapas realiza acciones legales y reemplaza medidores con materiales sin valor comercial.

Por Rolando Morales

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto vandaliza medidores de agua

El organismo operador Interapas reportó la detección de actos deliberados de sabotaje contra medidores de agua en colonias del poniente de la capital potosina, donde en una semana se registraron al menos 12 daños a infraestructura hidráulica domiciliaria.

Detalles confirmados

De acuerdo con el informe, los casos se concentraron en viviendas de las colonias Burócrata, Moderna y Las Águilas. Los primeros reportes llegaron a través del sistema de atención telefónica Acuatel, donde usuarios señalaron fugas en sus medidores, inicialmente atribuidas a causas como deterioro de tuberías o posibles percances viales.

Sin embargo, tras la revisión en campo, personal del organismo detectó un patrón común: en 12 domicilios los medidores habían sido arrancados de manera intencional. Incluso se confirmó que algunos de estos dispositivos eran de plástico, material que no tiene valor comercial, lo que descartó que se tratara de robo con fines de venta.

Acciones de la autoridad

Videos captados por cámaras de vigilancia en edificios de la zona muestran a un hombre que se desplaza en bicicleta y que presuntamente patea los medidores para desprenderlos, llevándose posteriormente la estructura de plástico.

Ante la situación, cuadrillas de Interapas acudieron a los domicilios afectados para sustituir los equipos dañados en el menor tiempo posible, instalando nuevos medidores fabricados con materiales sin valor en el mercado.

El organismo indicó que ya se realizan las acciones correspondientes para deslindar responsabilidades y proceder legalmente contra quien resulte responsable por los daños ocasionados a la infraestructura de agua potable.

