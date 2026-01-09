logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Suman 120 trabajadores despedidos del Poder Judicial

Por Martín Rodríguez

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Suman 120 trabajadores despedidos del Poder Judicial

En números cerrados, ya suman 120 los trabajadores despedidos del Poder Judicial del Estado, que correspondían a un denominado "fondo de apoyo", es decir, pagados con recursos para personal auxiliar. Ahora recibieron una propuesta: algunos regresarían a su cargo pero por ejemplo, bajarían del nivel salarial 6 al nivel 2, es decir, su escalafón tendría que caer.

Los despidos se dan en el centro de una controversia por lo que se presume sería la renovación de personas de los niveles laborales más bajos. 

De acuerdo con la información recabada, en algunos casos hay despidos 'hormiga', es decir, se van dando de manera gradual, pero este miércoles ya había notificaciones para un número muy alto de personas que desempeñan sus funciones en antigüedades que van desde dos años y medio hasta 5 años.

Hasta este jueves continuaban las versiones de los burócratas en el sentido de que siguen amaneciendo sin compañeros de trabajo, porque ya no se les permitió el acceso al reconocimiento biométrico, como condición para el ingreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta ahora se desconoce si habrá acuerdos con los trabajadores, aunque también hay recortes de personal que no estaba basificado, hecho que cambia las condiciones para aquellos que no sortearían un proceso legal similar al que beneficiaría a los sindicalizados o en su caso a los que ya no tienen que firmar contratos de manera continua.

LEA TAMBIÉN

Gallardo descarta intervenir en "purga" del PJE

Subrayó que se trata de un poder autónomo, cuyas decisiones laborales no corresponden al Ejecutivo

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de las dirigencias sindicales para el caso de los trabajadores de base que pudieran ser afectados con la rebaja de su salario o en su caso, con el despido definitivo por ganar menos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regresan a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP
Regresan a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP

Regresan a clases con frío: así será el clima este lunes en SLP

SLP

Pulso Online

Amaneceres helados marcarán el regreso a kínder, primaria y secundaria

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí
Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

Frente frío 27 traerá lluvias y descenso de temperatura en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil emite recomendaciones ante bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

Maduro detenido, el chavismo en pie
Maduro detenido, el chavismo en pie

Maduro detenido, el chavismo en pie

SLP

Nallely González

La periodista venezolana Delvalle Canelón señala desde Caracas, que la intervención de EU, dejó indemne la estructura del poder dictatorial en ese país

Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57
Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57

Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57

SLP

Redacción

Puso en marcha la reconstrucción de 12 Km. del Circuito Potosí al Eje 128 de la Zona Industrial