Suspenden alimentos a los médicos

Personal médico y de enfermería del Hospital Central Ignacio Morones Prieto denunció que la administración les suspendió los alimentos necesarios para sortear los turnos que a veces son de hasta 12 horas continuas.

Denuncia del personal médico sobre alimentación insuficiente

Les cambió la comida por un plátano, una fruta muy madura y un pan que les dona un señor que acude a vender a la zona, en el mejor de los casos, porque según la queja de los afectados, a veces ni siquiera llega fruta para alimentar a los residentes que están hasta 24 horas continuas, es decir, si reportan gasto en ese sentido, no lo están ejerciendo.

Consideraron injusta e injustificada la reducción del alimento, si como tal el sistema de proveeduría de la institución de salud se ha venido derrumbando, a pesar de que los asegurados y en particular las empresas y gobiernos aportan dinero líquido para el sostenimiento del sistema IMSS Bienestar.

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Impacto en el personal y antecedentes históricos

Los médicos, residentes y enfermeros agregaron que hasta hace poco y a través de la historia del hospital habían recibido una comida equilibrada, como ocurre desde hace más de 70 años, pero este fin de semana únicamente les llegó una presentación raquítica de alimentos que es insuficiente para nutrirlos.

El personal trabaja horas continuas y turnos de 7 a 7 "y pues mínimo que nos den una buena alimentación, pero ahora esto del panecito relleno, una fruta madura y el plátano, fue la comida".

"De hecho, ya hay inconformidad, porque ya entre semana ni siquiera nos dan una fruta ni nada o sea cosas así". Por esa causa, el personal del hospital pidió que se dé a conocer la condición crítica de alimentación que están viviendo.