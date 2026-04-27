logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Suspenden alimentos a los médicos

Directivos del "Ignacio Morones Prieto" cambiaron comida por un pan y una fruta

Por Martín Rodríguez

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenden alimentos a los médicos

Personal médico y de enfermería del Hospital Central Ignacio Morones Prieto denunció que la administración les suspendió los alimentos necesarios para sortear los turnos que a veces son de hasta 12 horas continuas.

Denuncia del personal médico sobre alimentación insuficiente

Les cambió la comida por un plátano, una fruta muy madura y un pan que les dona un señor que acude a vender a la zona, en el mejor de los casos, porque según la queja de los afectados, a veces ni siquiera llega fruta para alimentar a los residentes que están hasta 24 horas continuas, es decir, si reportan gasto en ese sentido, no lo están ejerciendo.

Consideraron injusta e injustificada la reducción del alimento, si como tal el sistema de proveeduría de la institución de salud se ha venido derrumbando, a pesar de que los asegurados y en particular las empresas y gobiernos aportan dinero líquido para el sostenimiento del sistema IMSS Bienestar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto en el personal y antecedentes históricos

Los médicos, residentes y enfermeros agregaron que hasta hace poco y a través de la historia del hospital habían recibido una comida equilibrada, como ocurre desde hace más de 70 años, pero este fin de semana únicamente les llegó una presentación raquítica de alimentos que es insuficiente para nutrirlos.

El personal trabaja horas continuas y turnos de 7 a 7 "y pues mínimo que nos den una buena alimentación, pero ahora esto del panecito relleno, una fruta madura y el plátano, fue la comida".

"De hecho, ya hay inconformidad, porque ya entre semana ni siquiera nos dan una fruta ni nada o sea cosas así". Por esa causa, el personal del hospital pidió que se dé a conocer la condición crítica de alimentación que están viviendo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Congreso de SLP se gasta 322 mil en desayunos en un mes
    Congreso de SLP se gasta 322 mil en desayunos en un mes

    Congreso de SLP se gasta 322 mil en desayunos en un mes

    SLP

    Pulso Online

    Ciudadanos Observando exhibe erogaciones del Legislativo

    Icat firma convenio con contadores para capacitación en SLP
    Icat firma convenio con contadores para capacitación en SLP

    Icat firma convenio con contadores para capacitación en SLP

    SLP

    Redacción

    Buscan fortalecer habilidades laborales

    SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026
    SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

    SLP recibe 358 mdp federales para seguridad en 2026

    SLP

    Rubén Pacheco

    El financiamiento federal de 358 millones para 2026 beneficiará a SSPC, FGE y CEEAV en SLP

    Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT
    Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT

    Metro Red opera con unidades en buen estado, dice SCT

    SLP

    Rubén Pacheco

    Tras casi tres años, SCT asegura que vehículos Metro Red están bien mantenidos.