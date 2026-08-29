Lidera SLP en muertes fetales: Inegi
El año pasado, se malograron más de 600 nacimientos en la entidad
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San Luis Potosí destacó el año pasado como el estado del país con la tasa más alta de defunciones fetales por cada 100 mujeres en edad fértil, al registrar un indicador total de 81.3 fallecimientos.
Tasa de defunciones fetales en San Luis Potosí y otras entidades
Después de la entidad potosina se ubicaron la Ciudad de México, con 81.0; y Durango, con 80.2 muertes fetales por cada 100 mujeres en edad fértil, según el reporte de Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF).
En el 2025, el estado potosino acumuló 625 decesos fetales, de los cuales 492 se captaron de forma tradicional y 133 casos como complementarios captados por la Secretaría de Salud, incorporados en formato digital.
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Detalles de las defunciones fetales y lugares de ocurrencia
Del total documentado por las autoridades sanitarias, 380 se dio durante un parto normal, 217 en un procedimiento complicado y 28 no se especificó, precisó el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Complementó que 223 murieron en el IMSS-Bienestar; 187 en el IMSS; 73 en unidad médica privada; 73 OPD Servicios de Salud IMSS Bienestar; 32 en el hogar; 23 en la Secretaría de Salud (Ssa); cinco en el ISSSTE; y la vía pública, otro lugar y no especificado, cada uno con tres muertes.
Es decir, el 36 por ciento de la mortalidad fetal se concentró en hospitales del sistema IMSS-Bienestar.
La muerte fetal (o mortinatalidad), se define como la defunción de un feto previa a su expulsión o extracción, ocurriendo por lo general a partir de las 28 semanas de gestación para efectos de comparación internacional, explica La Organización Mundial de la Salud (OMS).
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