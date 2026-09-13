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Los extranjeros también piden asesoría laboral

Por Samuel Moreno

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Los extranjeros también piden asesoría laboral
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      Alrededor de 10 personas de otras nacionalidades acuden cada mes al Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí para solicitar apoyo ante conflictos relacionados con sus empleos, principalmente por despidos derivados de cambios o rotaciones en sus horarios, informó su titular, Cecilia Senllace Ochoa Limón.

      Explicó que recientemente se modificaron los formatos de solicitud del organismo para contemplar a personas migrantes, pues anteriormente se partía del supuesto de que quienes acudían eran mexicanos. Aunque representan un porcentaje menor del total de usuarios, señaló que se han atendido trabajadores provenientes de países como Ecuador y Honduras, entre otras nacionalidades.

      Ochoa Limón detalló que uno de los principales motivos por los que estas personas recurren al Centro de Conciliación es por la terminación de su relación laboral después de modificaciones en sus horarios de trabajo. En estos casos, se busca que puedan acceder al procedimiento de conciliación y hacer valer sus derechos laborales.

      La funcionaria destacó que el organismo también ha recibido respaldo de distintas dependencias estatales para facilitar la atención de los trabajadores, entre ellas el DIF Estatal, que ha apoyado con interpretación en lenguaje de señas, además de otras instituciones del sector salud y de gobierno.

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      Señaló que la coordinación entre dependencias ha permitido establecer convenios y mecanismos de atención para evitar que los trabajadores, tanto potosinos como migrantes, queden en situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, generar acuerdos que resulten favorables para ambas partes, tanto empleados como patrones.

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