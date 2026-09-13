"El mejor programa social es el empleo"

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El mejor programa social es generar empleos formales con salarios dignos que permitan a los trabajadores mejorar sus condiciones de vida, sostuvo Ana María Abascal Sainz, presidenta de Coparmex San Luis Potosí, quien consideró que los esfuerzos deben concentrarse en fortalecer la economía formal y elevar los ingresos de los trabajadores.

Ante la cercanía de un proceso electoral y la posibilidad de que se destinen mayores recursos a programas sociales, la dirigente empresarial señaló que estos apoyos no deben sustituir la necesidad de contar con empleos bien remunerados, pues un mayor ingreso para los trabajadores también se traduce en un incremento de su capacidad de consumo y en un beneficio para la economía.

Abascal Sainz manifestó que el sector empresarial está de acuerdo con que continúen los incrementos al salario mínimo, luego de que en los últimos años se ha avanzado en alcanzar el costo de la canasta básica. Sin embargo, advirtió que el nivel salarial en México todavía es bajo frente a lo que deberían percibir los trabajadores.