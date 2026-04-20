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Tormentas y granizo pegarán hoy en SLP

Pronóstico por regiones en San Luis Potosí

Por Redacción

Abril 20, 2026 07:52 a.m.
A
Tormentas y granizo pegarán hoy en SLP

El frente frío 45 seguirá generando lluvias y tormentas fuertes este lunes en San Luis Potosí, principalmente en las zonas Altiplano y Centro, con posibilidad de extenderse a la región Media, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Se prevén tormentas eléctricas, granizadas, lluvias intensas y tolvaneras durante la tarde, condiciones que podrían complicar la visibilidad y la circulación.

Además, una alta presión en el Pacífico provocará un aumento gradual de las temperaturas durante la semana, con una posible onda de calor hacia el fin de semana, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y urbanos.

En cuanto a temperaturas, para este lunes se esperan:

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  • Centro: 26°C máxima / 12°C mínima
  • Huasteca: 31°C máxima / 19°C mínima
  • Altiplano: 27°C máxima / 12°C mínima
  • Media: 29°C máxima / 16°C mínima

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante las condiciones climáticas y, en caso de emergencia, comunicarse al 911 o al 089 para denuncias anónimas.

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