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Tras choque de acusaciones, Galindo lanza reto a Gámez (video)

El edil cuestionó la autoridad moral del diputados del PVEM para promover investigaciones

Por Rolando Morales

Octubre 13, 2026 02:48 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reviró a las acusaciones del presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Fernando Gámez Macías, contra la contratación por honorarios de Enrique Daud Uresti, dirigente estatal del PAN, y lo retó a aclarar si él continúa cobrando 32 mil pesos mensuales como director general de la Secretaría General de Gobierno (SGG). 

      Galindo sostuvo que los pagos a Daud Uresti por parte del Ayuntamiento no constituyen una irregularidad, pues aseguró que existe un contrato de honorarios y que el dirigente panista cumple funciones específicas que puede demostrar.

      Esto, luego de que Gámez anunció que pedirá una auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), además de posibles denuncias electorales y penales, así como un juicio político para investigar el uso de recursos municipales en esas contrataciones.

      El alcalde afirmó que no tiene inconveniente en que se investiguen la nómina y los contratos del Ayuntamiento capitalino, pero exigió que la revisión también alcance al legislador. Incluso, planteó que Gámez podría enfrentar un juicio político, una inhabilitación y una investigación penal si se comprueban irregularidades.

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      En respuesta a los señalamientos del legislador sobre cuestiones constitucionales, Galindo defendió su preparación profesional y lo retó a debatir jurídicamente. "Porque yo sí soy abogado, tengo dos maestrías y soy candidato a doctor, y sé perfectamente el tema constitucional más que él, y lo reto jurídicamente el día que quiera, a la hora que quiera", declaró.

      También cuestionó la autoridad moral de Gámez Macías para promover investigaciones en su contra mientras, según afirmó, no ha aclarado su situación laboral en el gobierno estatal.

      El edil acusó al presidente del Congreso de utilizar el cargo para emprender ataques políticos contra el Ayuntamiento y consideró que las acciones anunciadas forman parte de una estrategia de golpeteo rumbo al proceso electoral de 2027.

      Sostuvo que el problema también radica en el uso de las instituciones para perjudicar a adversarios políticos.

      Finalmente, Galindo pidió a Gámez Macías que aclare si continúa cobrando en la Secretaría General de Gobierno y que, si su posición al frente de la Directiva responde a una intención de confrontarlo, deje el cargo. El alcalde reiteró que está dispuesto a demostrar la legalidad de los pagos a Daud Uresti.

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