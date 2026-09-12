logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Programa "Vivienda para el Bienestar" avanza lento en SLP: Canadevi

La zona metropolitana presenta mayor rezago, dijo Lárraga Escobedo

Por Samuel Moreno

Septiembre 12, 2026 11:45 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De las 38 mil acciones de vivienda contempladas para San Luis Potosí dentro del programa Vivienda para el Bienestar, apenas alrededor de mil se encuentran actualmente en construcción, lo que representa un avance de aproximadamente 2.6 por ciento, informó Luis Fernando Lárraga Escobedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

      El empresario señaló que, aunque ya existen contratos firmados para alrededor de 10 mil viviendas, los trabajos se han concentrado principalmente en Ciudad Valles y Charcas, donde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) realizó la asignación de las primeras casas y el Infonavit comenzó con la venta de departamentos.

      Lárraga Escobedo destacó que el mayor rezago se encuentra en la zona metropolitana, donde todavía no hay viviendas en construcción bajo este programa. En la Capital potosina, el Ayuntamiento aportó un predio que permitiría desarrollar menos de 500 viviendas, mientras que en Villa de Pozos ya fue autorizado un proyecto en Ciudad Satélite para aproximadamente 3 mil casas.

      Consideró que existe interés de los desarrolladores potosinos por incorporarse al programa, pero la autorización de proyectos ha avanzado lentamente, pues hasta ahora solamente uno o dos desarrollos de afiliados a Canadevi han sido aprobados. Añadió que existe disponibilidad de tierra para construir vivienda de interés social, aunque se requiere que los ayuntamientos agilicen los cambios de uso de suelo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      AMPI alerta sobre necesidad de 50 mil viviendas en SLP

      El programa federal Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 49 mil 930 durante el sexenio

      Ante este escenario, el presidente de Canadevi advirtió que San Luis Potosí podría perder parte de las 38 mil acciones asignadas si no logra acelerar la construcción, debido a que el Gobierno Federal tendría que trasladar las metas a otras entidades para cumplir con sus objetivos.

      Además, alertó sobre la presencia de falsos gestores en otros estados que solicitan dinero a personas interesadas en acceder a una vivienda del programa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Programa Vivienda para el Bienestar avanza lento en SLP: Canadevi
      Programa Vivienda para el Bienestar avanza lento en SLP: Canadevi

      Programa "Vivienda para el Bienestar" avanza lento en SLP: Canadevi

      SLP

      Samuel Moreno

      La zona metropolitana presenta mayor rezago, dijo Lárraga Escobedo

      Gobierno retomará iniciativa de castración química
      Gobierno retomará iniciativa de castración química

      Gobierno retomará iniciativa de "castración química"

      SLP

      Rubén Pacheco

      La propuesta para castigar a violadores ingresó al Congreso del Estado desde abril del 2023

      Canacintra advierte retos para PyMes en pagos digitales
      Canacintra advierte retos para PyMes en pagos digitales

      Canacintra advierte retos para PyMes en pagos digitales

      SLP

      Samuel Moreno

      El efectivo continúa siendo una constante en las operaciones comerciales

      Precisan consecuencias de evaluación a juzgadores
      Precisan consecuencias de evaluación a juzgadores

      Precisan consecuencias de evaluación a juzgadores

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial explicó el proceso y las medidas correctivas posibles