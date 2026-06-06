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Transmisión de partidos será costeada por ADSL

Por Rubén Pacheco

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Transmisión de partidos será costeada por ADSL
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      Se está en proceso de cierre de costos con el Atlético de San Luis sobre los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2026, atajó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      En compañía de autoridades del conjunto potosino, el mandatario potosino realizó la presentación de las actividades Somos Pasión, consistente en las transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana en el estadio Libertad Financiera.

      Pese a que se mantiene el encuadre de precios con el equipo "colchonero", Gallardo Cardona aseveró que ya están resueltos los derechos de transmisión con Televisa, empresa que pasará todo el certamen deportivo. 

      "Esos no son los costos del ayuntamiento (13 millones). Obviamente todavía tenemos que cerrar eso (el costo de la transmisión) con el Atlético de San Luis, porque ellos traen una aportación y nosotros traemos otra parte que va a ser por medio de los patrocinadores que traerán las actividades", describió.

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      Aseveró que todas las actividades y visualizaciones de los encuentros en el complejo deportivo, están avaladas por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

      "Vamos a invitarlos a que vengan a la inauguración y a todos los juegos en actividades que vamos a tener con el club San Luis. Todas las instalaciones del San Luis estarán a disposición de todos los aficionados que quieran disfrutar de los partidos", remató. 

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