Turnos y horarios se reestucturarían con las 40 horas: Coparmex
La organización detalló que será complicado implementar las 40 horas de manera muy rápida
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Desde la existencia de la ley que obliga a reducir las horas laborales a 40 por semana, que entró en vigor el 1 de mayo pasado, se entendió que las industrias reducirán su horario de operación pero no contratarán más personal, aún y cuando se trate de empresas que no pueden parar el proceso ni un minuto, por lo que, solo viene una reestructura de turnos y horarios, informó la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.
La dirigente del sindicato patronal, advirtió que es complicado implementar las 40 horas o los movimientos de manera muy rápida, por lo que finalmente el sistema permite implementar los cambios en forma paulatina.
Dijo que para fines operativos hay empresas que no pueden parar actividades y por su naturaleza, lo único que pueden hacer es reestructurar turnos, cómo ocurre por ejemplo con la industria automotriz. Precisó que en otros casos como los hospitales, también es técnicamente imposible modificar reducciones de turnos, por lo que también es necesario elaborar diferentes planeaciones de horario.
Explicó Abascal Sainz. que por ejemplo, en algunos casos las empresas que tengan posibilidades pueden iniciar labores más temprano y concluir la actividad un poco más tarde.
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