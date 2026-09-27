logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP difundirá resultados de protocolo de salud mental

Por Rubén Pacheco

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
UASLP difundirá resultados de protocolo de salud mental
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Derivado de la reciente presentación de un protocolo de salud mental, se generaron resultados que próximamente se difundirán para conocer el estado de salud emocional de la población universitaria, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

      Reconoció que el estudio detectó casos de depresión, mediante la aplicación de encuestas que incluyeron estudiantes, profesores-investigadores y personal administrativo de la casa de estudios. 

      Explicó que, en la elaboración del documento participaron especialistas de las Facultades de Psicología, Medicina, Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades 

      En entrevista, dijo que existía un compromiso para la creación del mecanismo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Contextualizó que la Facultad de Psicología ha brindado más de 11 mil servicios psicológicos y terapéuticos, en lo que va del 2026 a toda la comunidad universitaria, así 4 mil atenciones a la comunidad en general.

      "No sé si ya estén publicados (los resultados del diagnóstico), pero obviamente van a ser públicos. Ese es el objetivo", subrayó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo
        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        SLP

        Pulso Online

        La ruta de 21 kilómetros incluye calles principales y un circuito en Parque Tangamanga I

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP
        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El rector advierte que dejar de cobrar cuotas sin recursos compensatorios afecta la economía universitaria

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre
        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La UASLP podría enfrentar dificultades para pagar nómina si el Gobierno estatal no entrega los recursos atrasados en octubre y noviembre.

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín
        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        SLP

        PULSO

        La GCE realizó dos detenciones en cada municipio; también aseguró una motocicleta sin placa.