Uniforme no será obligatorio en escuelas municipales: Joel Ramírez

Joel Ramírez Díaz, titular de la Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que el uso de uniformes en las escuelas adscritas al Sistema Municipal de Educación no será obligatorio en caso de que este no se pueda costear.

"No hay ninguna exigencia de uniformes de algún tipo o de alguna marca en nuestras escuelas, si los padres libremente deciden adoptar un uniforme lo harán en las condiciones que más alcance tengan", señaló.

Esto, debido a que el regreso a clases representa un gasto significativo para los padres de familia. El funcionario municipal afirmó que ante la apertura de clases en los planteles educativos en las zonas urbanas es necesario tener previsiones de realidad.

Mencionó que dentro de los planteles educativos del Sistema Municipal de Educación se solicitan sólo los útiles escolares fundamentales, y añadió que estas instituciones son gratuitas, no cuentan con inscripciones y no hay costo de colegiaturas.

Destacó que la actual matrícula escolar del Sistema Municipal de Educación ronda los 2 mil alumnos en las 20 escuelas de diversos niveles que van desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, los cuales, están próximos a reintegrarse a sus actividades escolares.

Añadió que durante la temporada vacacional no se registraron incidentes en las escuelas.