V. de Arista podrá aplicar descuentos a adeudos de predial

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Contribuyentes de Villa de Arista podrían obtener descuentos o condonaciones en multas y recargos durante lo que resta de 2026, a raíz de las afectaciones que provocaron desastres naturales entre productores del municipio, informó el diputado Roberto García Castillo.

La propuesta contempla que estos beneficios puedan aplicarse a adeudos relacionados con el Impuesto Predial, incluidos recargos, multas y otros accesorios de ejercicios anteriores. También se plantea realizar campañas generales para que quienes tengan pagos pendientes puedan regularizar su situación.

En el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles, las personas contribuyentes podrían solicitar reducciones, descuentos, bonificaciones o condonaciones de multas, recargos y accesorios. La aplicación dependería de la situación socioeconómica de cada persona y de la autorización del Cabildo.

García Castillo explicó que la solicitud fue planteada por el Cabildo y el presidente municipal Bernabé Mares Briones debido a las afectaciones sufridas por productores. Señaló que la agricultura representa una de las principales actividades económicas del municipio.

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Las medidas propuestas tendrían vigencia únicamente durante 2026 y todavía deben ser sometidas a votación del Pleno del Congreso del Estado.