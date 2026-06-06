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V. de Pozos, sin daños por las precipitaciones

No se reportaron accidentes o personas lesionadas

Por Samuel Moreno

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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V. de Pozos, sin daños por las precipitaciones
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      De acuerdo con información de la autoridad municipal poceña, las lluvias registradas entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes 5 de junio, dejaron como principal saldo encharcamientos moderados en distintas zonas del municipio, sin que se reportaran accidentes, personas lesionadas o daños materiales de consideración.

      Las autoridades detallaron que durante el periodo de precipitaciones no se generaron solicitudes de auxilio relevantes, mientras que actualmente las vialidades se encuentran en condiciones normales, sin cierres ni afectaciones a la circulación vehicular.

      Las principales acumulaciones de agua se presentaron en zonas bajas como la colonia Las Mercedes, donde se registraron encharcamientos importantes durante la lluvia y la madrugada, mismos que se fueron disipando conforme avanzó el tiempo debido a las condiciones del terreno.

      En la zona de Prados 2da y 3ra Sección también se reportaron afectaciones temporales por encharcamientos, ocasionados principalmente por el arrastre de basura que obstruyó momentáneamente las rejillas pluviales; sin embargo, el sistema de drenaje fue liberado y la situación quedó controlada.

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      Finalmente, la autoridad municipal informó que no se registró caída de árboles ni daños estructurales, únicamente algunos apagones intermitentes de energía eléctrica, sin que se reportaran pérdidas humanas ni materiales.

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