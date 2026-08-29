Vallarta y Cancún destinos preferidos para vacacionar

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Subió un aproximado de diez por ciento, la afluencia de viajeros a destinos de playa, con respecto al periodo vacacional de verano del año pasado, y los usuarios experimentaron incrementos de un aproximado de cinco por ciento en el costo de los servicios, en los que por cierto se rezaga la preferencia por Acapulco, informó Daniela Alejandra Alonso, titular de la presidencia de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

A lo largo de casi dos meses, los viajeros eligieron viajar a través de Volaris, mayoritariamente hacia Puerto Vallarta, y en segundo lugar, los vacacionistas potosinos prefirieron ir a Cancún, contratando diversas modalidades de paquete.

Como ocurre desde hace algunos años, los viajes desde San Luis Potosí ya rezagaron su preferencia sobre Acapulco, que se quedó muy atrás en las preferencias, lo que indica que hay una nueva generación de viajeros que elige un destino diferente.

Explicó que además de Volaris, Puerto Vallarta se moviliza mucho porque los paquetes turísticos incluyen charter carretero, aunque también es un hecho que Acapulco se convierte en una preferencia rezagada porque no hay transporte directo hasta allá.

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Tampoco hay vuelos a Acapulco, al menos de manera directa de San Luis Potosí, lo que también mantiene en las preferencias a Puerto Vallarta y Cancún.