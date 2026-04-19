Venció el periodo de dirigencia magisterial

La dirigencia de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en San Luis Potosí permanece en funciones pese a tener su periodo estatutario vencido desde hace más de cuatro meses, sin que hasta ahora exista convocatoria para su renovación.

Comité Ejecutivo Nacional SNTE no emite convocatoria para renovación

El encargo de Juan Carlos Bárcenas Ramírez concluyó el 12 de diciembre de 2025, tras haber sido electo para el periodo 2021-2025; sin embargo, continúa al frente del sindicato ante la falta de un proceso electivo.

La emisión de la convocatoria corresponde al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, que no ha informado las causas del retraso ni ha definido una fecha para iniciar el relevo, lo que mantiene sin cambios la representación magisterial en la entidad.

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Normativa y proceso electoral pendiente en Sección 26 del SNTE

De acuerdo con la normativa interna, la elección deberá realizarse mediante voto universal, libre, directo y secreto, e incluirá la renovación de la Secretaría General, el Comité Ejecutivo Seccional, el Comité de Transparencia, el Comité Electoral y el Cuerpo de Concejales.

A la par, tampoco se ha precisado si el actual dirigente participará en el proceso ni cuándo podría concretarse la renovación, por lo que la Sección 26 continúa operando sin una ruta definida para el relevo de su dirigencia.