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Siguen sin agua en El Rosedal

Los vecinos se ampararon para no pagar por un servicio con el que no cuentan

Por Leonel Mora

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
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Siguen sin agua en El Rosedal

Residentes del fraccionamiento El Rosedal, quienes se ampararon contra los cobros de Interapas por un servicio que no llega a sus hogares, informaron que, si bien dichos cobros no se han hecho efectivos, el organismo no ha mostrado interés alguno en contactar a los quejosos para acordar la entrega suficiente del líquido.

Al parecer, ninguna de las personas amparadas en este complejo habitacional ha sido contactada por representantes de Interapas para definir horarios y cantidades de entrega. Se sabe que muy pocos camiones cisterna (pipas) están haciendo la labor de surtir agua a más de mil viviendas que existen en el sector.

Muchos de los residentes, por sus horarios de trabajo, no pueden estar presentes a la hora que la pipa pasa por su domicilio, por lo que llevan varios días sin suministro del líquido a pesar de que el amparo que tramitaron ante la justicia federal obliga al organismo operador a garantizar un abasto suficiente.

Consideraron que, evidentemente, Interapas está incurriendo en desacato al juicio de amparo.

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También mencionaron que, al parecer, usuarios de otros fraccionamientos de la capital ya han comenzado a ampararse en contra de los cobros de Interapas al no contar con un servicio satisfactorio de abasto de agua a través de la red pública.

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