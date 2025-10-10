Veracruz, Puebla y SLP, los más afectados por lluvias: CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las lluvias intensas de esta madrugada dejaron afectaciones en 31 entidades del país, a excepción de Baja California Sur; severos daños en tres estados: Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, y daños graves en Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa Veracruz, el impacto fue mayor en Veracruz. Ahí, se reportan 38 municipios dañados y 5 mil viviendas afectadas tan sólo en el municipio de Álamo, donde también se desbordaron corrientes, se registraron derrumbes y seis refugios temporales albergan a 523 personas.

En el lugar operan el Plan DN-III, el Plan Marina y brigadas de Protección Civil estatal y federal.

En Querétaro, el desbordamiento del río Jalpan afectó cinco municipios. Se reportan deslaves, derrumbes carreteros y anegaciones urbanas. Personal de la Secretaría de Infraestructura y de la Guardia Nacional trabaja en labores de limpieza.

San Luis Potosí registró daños en 11 municipios, dos de ellos con derrumbes de cerros y desbordamientos de los ríos Axla y Moctezuma. Se realiza una evaluación de viviendas y continúa activo el Plan DN-III.

En Puebla, las lluvias afectaron 26 municipios con deslaves y el desbordamiento de varios ríos. Una escuela y un hospital en Huauchinango sufrieron inundaciones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas dañadas.

En Guerrero, particularmente en Zihuatanejo, se registró la precipitación más alta del país con 151 milímetros de lluvia, lo que provocó encharcamientos e inundaciones.

En tanto, la tormenta tropical Raymond, que avanza paralela al Pacífico, provocó lluvias adicionales en Chiapas, Oaxaca y Michoacán.

Protección Civil confirmó esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que continúan activados los protocolos de emergencia y advirtió que las lluvias persistirán durante el fin de semana, por lo que llamó a la población a seguir las alertas oficiales y medidas preventivas.