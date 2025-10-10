Lluvias dejan afectaciones en la Huasteca; se mantiene operativo

La Guardia Civil Estatal mantiene un operativo permanente en la Huasteca potosina, donde las lluvias de las últimas horas han provocado afectaciones en distintos municipios.

En Tanquián de Escobedo, unas 20 familias fueron desalojadas tras el desbordamiento del río Moctezuma y trasladadas a refugios temporales. En la misma zona, los agentes rescataron a Benito Hernández Hernández, de 55 años, quien intentó cruzar el cauce crecido en la carretera Tanquián–San Martín.

En Tamazunchale, el río desbordado ingresó a viviendas en la localidad de Vega Larga, donde elementos de seguridad y Protección Civil apoyan a los damnificados.

Mientras tanto, en Ciudad Valles se mantiene cerrada la circulación en el puente de la colonia Juárez, a la altura del paraje La Tortuga, debido al aumento del nivel del agua.

En Axtla de Terrazas, el nivel del río descendió cerca de 1.30 metros respecto al monitoreo anterior, lo que reduce el riesgo de desbordamiento. En Coxcatlán, las autoridades continúan con recorridos preventivos para vigilar ríos, arroyos y caminos estatales.

Las corporaciones estatales y municipales mantienen coordinación para atender emergencias y prevenir nuevos incidentes, ante la posibilidad de que las lluvias continúen en la región.