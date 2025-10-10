logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias dejan afectaciones en la Huasteca; se mantiene operativo

Desbordamientos, evacuaciones y caminos cerrados en municipios como Tanquián, Tamazunchale y Ciudad Valles

Por Redacción

Octubre 10, 2025 08:44 a.m.
A
Lluvias dejan afectaciones en la Huasteca; se mantiene operativo

La Guardia Civil Estatal mantiene un operativo permanente en la Huasteca potosina, donde las lluvias de las últimas horas han provocado afectaciones en distintos municipios.

En Tanquián de Escobedo, unas 20 familias fueron desalojadas tras el desbordamiento del río Moctezuma y trasladadas a refugios temporales. En la misma zona, los agentes rescataron a Benito Hernández Hernández, de 55 años, quien intentó cruzar el cauce crecido en la carretera Tanquián–San Martín.

En Tamazunchale, el río desbordado ingresó a viviendas en la localidad de Vega Larga, donde elementos de seguridad y Protección Civil apoyan a los damnificados.

Mientras tanto, en Ciudad Valles se mantiene cerrada la circulación en el puente de la colonia Juárez, a la altura del paraje La Tortuga, debido al aumento del nivel del agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Axtla de Terrazas, el nivel del río descendió cerca de 1.30 metros respecto al monitoreo anterior, lo que reduce el riesgo de desbordamiento. En Coxcatlán, las autoridades continúan con recorridos preventivos para vigilar ríos, arroyos y caminos estatales.

Las corporaciones estatales y municipales mantienen coordinación para atender emergencias y prevenir nuevos incidentes, ante la posibilidad de que las lluvias continúen en la región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias dejan afectaciones en la Huasteca; se mantiene operativo
Lluvias dejan afectaciones en la Huasteca; se mantiene operativo

Lluvias dejan afectaciones en la Huasteca; se mantiene operativo

SLP

Redacción

Desbordamientos, evacuaciones y caminos cerrados en municipios como Tanquián, Tamazunchale y Ciudad Valles

Alertan por tormentas y bajas temperaturas en el estado
Alertan por tormentas y bajas temperaturas en el estado

Alertan por tormentas y bajas temperaturas en el estado

SLP

Redacción

Protección Civil alerta por tormentas fuertes en la Huasteca y Zona Media, así como posibles deslaves y escurrimientos en zonas serranas.

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora
Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma busca reconocer la figura femenina en cargos públicos, aclara Arreola M.

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial
Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

SLP

Samuel Moreno