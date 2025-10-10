Ingreso por turismo crece 3.4% en agosto

En el octavo mes del año, el ingreso por el gasto total de los visitantes internacionales a México fue de 2 mil 252 millones de dólares (mmdd), cifra 3.4% superior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de visitantes que ingresaron al país en agosto, 3.8 millones fueron turistas internacionales, es decir, viajeros residentes en el extranjero que pernoctan en México, cuya cantidad fue 9.9% mayor a los del año anterior.

En el caso de los turistas de internación, viajeros residentes en el extranjero que avanzan al interior de México pasando la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo menos una noche dentro de algún destino de este, sumaron 1.8 millones en agosto pasado, cifra 2.2% superior a la observada un año antes.

Del total de turistas de internación que ingresaron al país en el periodo de referencia, 81% lo hizo por vía aérea y el restante 19%, por vía terrestre.

Sube gasto promedio de turistas internacionales

El gasto promedio de los turistas internacionales ascendió a 527.90 dólares por persona en el octavo mes del año, cifra menor a los 565.89 dólares registrada un año antes.

Los turistas de internación reportaron un gasto promedio por viajero de 961.30 dólares en agosto pasado. El gasto medio realizado por los turistas de internación que ingresaron vía aérea, que son los que más consumen, fue de 1 mil 101.91 dólares, mientras que en igual periodo de 2024 fue de 1 mil 114.76 dólares.

Por contra parte, se registró un total de 6.9 millones de residentes en México que viajaron al extranjero en el octavo mes de 2025, cifra 10.7% mayor a los observados en el mismo periodo del año pasado. El gasto promedio de estos viajeros en el exterior fue de 187.34 dólares por persona.

En términos generales el gasto total de los viajeros al exterior ascendió a 1 mil 306 millones de dólares en agosto pasado. De esta forma el saldo de la balanza por visitantes internacionales fue superavitario en 946.4 millones de dólares, esto es 10.4% menor a los 1 mil 55.8 millones registrados en el octavo mes de 2024.