Retrocede la actividad industrial de México en agosto

El Indicador de la Actividad Industrial en México retrocedió 0.3% en agosto de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, con lo que liga tres meses a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dos de las cuatro grandes divisiones que comprende la industria registraron un retroceso durante el octavo mes del año, entre las que destaca la construcción con una caída mensual de 2.2%. A su interior la edificación disminuyó 1.6% y las obras de ingeniería -6.3%; en tanto que los trabajos especializados subieron 0.2%.

Por su parte, la producción minera retrocedió 0.7% en agosto pasado. Por componentes, la extracción de petróleo y gas disminuyó 0.1%, la producción de minerales metálicos y no metálicos cayó 4.7%, mientras que los servicios relacionados con el sector repuntaron 11.8%.

La industria manufacturera alcanzó un aumento de 0.2%, donde 11 de las 21 actividades que comprenden esta división industrial, reportaron un avance mensual en el periodo de referencia.

Entre dichas actividades sobresale el segmento de ´Otras industrias manufactureras´ con un alza mensual de 5.1%; la fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 2.0%; así como impresión e industrias conexas, 1.8%

Industria del papel reporta una caída mensual de 2%

Por el contrario, las actividades que registraron los mayores retrocesos fueron: industria del papel con una caída mensual de 2.0%; curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, -1.9%; y la fabricación de muebles, colchones y persianas, -1.4%.

Finalmente, la división industrial de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, repuntó 1.3%, luego de dos meses a la baja.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, la producción industrial reportó una caída de 2.7% en el octavo mes del año.

Por sector de actividad económica, la minería registró una contracción de 7.0%; la generación y transmisión de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural -2.4%; y la construcción -3.2%; y la manufactura -1.7%.