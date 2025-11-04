Verifica PC diario, hasta 100 establecimientos comerciales

Luego del mortal incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo con saldo de 23 víctimas en Sonora, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que diariamente atiende entre 50 y 100 verificaciones a establecimientos de diferentes giros comerciales.

Describió que tales intervenciones, solo corresponden a comercios o lugares ubicados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, a falta de considerar los reportes en otras regiones como la Huasteca.

El coordinador estatal, dijo que los incendios en este tipo de tiendas, se debe a la falta de mantenimiento, pues los propietarios, llevan a cabo la instalación eléctrica o de gas, pero dejan de revisarlo dos veces al año, como lo establecen las normas de protección civil.

Ordaz Flores criticó que alrededor del 40 por ciento de las empresas o los particulares, pone resistencia para permitir las inspecciones de protección civil, en cuya visita se les solicita un dictamen estructural, eléctrico y de gas.

En entrevista, refirió que, si bien el dictamen, opinión técnica o visto bueno tiene una vigencia de un año, las autoridades pueden acudir a revisar las condiciones de protección civil en cualquier momento, cuando se considere prudente o exista un riesgo latente en el inmueble.

“Todo te puede generar un riesgo. Sin embargo, nosotros seremos un poquito más estrictos en ese aspecto como siempre, pero hoy por hoy, redoblaremos el esfuerzo para no ser parte de la estadística como en otros”, remató.