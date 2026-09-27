logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Veterinarios no son reconocidos"

Por Samuel Moreno

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
"Veterinarios no son reconocidos"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de reconocimiento profesional y la necesidad de fortalecer la profesionalización son algunos de los principales retos que enfrentan actualmente las y los médicos veterinarios en San Luis Potosí, señaló Antonio Muñoz Ramos, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Estado.

      El representante del gremio señaló que persiste una percepción que resta valor al trabajo de los veterinarios, pese a que forman parte del área de la salud y atienden a seres vivos, además de participar en procesos que van desde la producción de alimentos hasta el cuidado de animales de compañía.

      Muñoz Ramos consideró que uno de los problemas es la falta de empatía hacia la labor que realizan los especialistas, pues en ocasiones se cuestiona el cobro por sus servicios bajo la idea de que su trabajo debería realizarse únicamente por vocación. Sin embargo, explicó que se trata de una profesión que requiere preparación, infraestructura y recursos para poder ofrecer atención adecuada.

      Sobre los ingresos del sector, indicó que no existe un sueldo ideal generalizado, debido a que las condiciones de trabajo son distintas dependiendo de la actividad que desempeñe cada profesional. Explicó que no representa el mismo nivel de gasto atender animales en una clínica equipada que trasladarse a comunidades de la Sierra para realizar evaluaciones de ganado u otros servicios especializados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con una encuesta nacional referida por el presidente del Colegio, el salario promedio de un médico veterinario ronda los 12 mil pesos mensuales. No obstante, sostuvo que la remuneración debe analizarse también a partir de los costos que implica mantener equipos, instalaciones y otros insumos necesarios para brindar un servicio profesional y adecuado.

      El dirigente gremial insistió en que el trabajo veterinario debe ser reconocido como una actividad profesional vinculada directamente con la salud y el bienestar animal, por lo que consideró necesario avanzar tanto en la profesionalización del sector como en una mayor valoración social de sus servicios.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo
        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        Entérate | Habrá operativo vial por carrera de la UASLP este domingo

        SLP

        Pulso Online

        La ruta de 21 kilómetros incluye calles principales y un circuito en Parque Tangamanga I

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP
        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        Hasta 120 amparos por gratuidad golpean finanzas de la UASLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El rector advierte que dejar de cobrar cuotas sin recursos compensatorios afecta la economía universitaria

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre
        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        Gobierno debe 37.6 mdp a la UASLP en septiembre

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La UASLP podría enfrentar dificultades para pagar nómina si el Gobierno estatal no entrega los recursos atrasados en octubre y noviembre.

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín
        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        Caen cuatro con cristal en Matehuala y Tamuín

        SLP

        PULSO

        La GCE realizó dos detenciones en cada municipio; también aseguró una motocicleta sin placa.