"Veterinarios no son reconocidos"

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La falta de reconocimiento profesional y la necesidad de fortalecer la profesionalización son algunos de los principales retos que enfrentan actualmente las y los médicos veterinarios en San Luis Potosí, señaló Antonio Muñoz Ramos, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Estado.

El representante del gremio señaló que persiste una percepción que resta valor al trabajo de los veterinarios, pese a que forman parte del área de la salud y atienden a seres vivos, además de participar en procesos que van desde la producción de alimentos hasta el cuidado de animales de compañía.

Muñoz Ramos consideró que uno de los problemas es la falta de empatía hacia la labor que realizan los especialistas, pues en ocasiones se cuestiona el cobro por sus servicios bajo la idea de que su trabajo debería realizarse únicamente por vocación. Sin embargo, explicó que se trata de una profesión que requiere preparación, infraestructura y recursos para poder ofrecer atención adecuada.

Sobre los ingresos del sector, indicó que no existe un sueldo ideal generalizado, debido a que las condiciones de trabajo son distintas dependiendo de la actividad que desempeñe cada profesional. Explicó que no representa el mismo nivel de gasto atender animales en una clínica equipada que trasladarse a comunidades de la Sierra para realizar evaluaciones de ganado u otros servicios especializados.

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De acuerdo con una encuesta nacional referida por el presidente del Colegio, el salario promedio de un médico veterinario ronda los 12 mil pesos mensuales. No obstante, sostuvo que la remuneración debe analizarse también a partir de los costos que implica mantener equipos, instalaciones y otros insumos necesarios para brindar un servicio profesional y adecuado.

El dirigente gremial insistió en que el trabajo veterinario debe ser reconocido como una actividad profesional vinculada directamente con la salud y el bienestar animal, por lo que consideró necesario avanzar tanto en la profesionalización del sector como en una mayor valoración social de sus servicios.