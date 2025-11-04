logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vialidades en buen estado, pendiente del municipio poceño

Por Leonel Mora

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Vialidades en buen estado, pendiente del municipio poceño

Comerciantes y vecinos cercanos a las principales vías de entrada y salida de Villa de Pozos, manifestaron que contar con calles y avenidas en óptimo estado, sigue siendo la principal deuda del actual gobierno municipal con la población y que, en este tema ya no se puede aceptar el argumento de culpar a pasadas administraciones. Señalaron las laterales de la carretera 57 y vialidades como el Camino a Laguna de Santa Rita, avenida Bosques de las Flores, calle 16 de Septiembre y Jocoyota, entre otras, como las vialidades que requieren de rehabilitación urgente para modernizar la dinámica de movilidad en el nuevo municipio.

De la Vía Alterna o la prolongación de avenida Industrias, comentaron que, aunque no son rutas esenciales para el municipio, sí tienen relevancia para la movilidad de la Zona Industrial, parque productivo en el que, a final de cuentas, trabaja un gran número de personas residentes en Villa de Pozos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mortandad vial, muy alta en SLP
Mortandad vial, muy alta en SLP

Mortandad vial, muy alta en SLP

SLP

Rolando Morales

El estado es el quinto con mayor incidencia

R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías
R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías

R. Gallardo incrementa 250 mdp a los policías

SLP

Redacción

El aumento es un reconocimiento para toda la Secretaría e incluirá a trabajadores operativos y administrativos

Triunfan en robótica no llega apoyo
Triunfan en robótica no llega apoyo

Triunfan en robótica no llega apoyo

SLP

Naomi Alfaro

Honoré y su equipo necesitan recursos para representar a México en Singapur

Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo
Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

Presidenta de AN condena asesinato de Carlos Manzo

SLP

Samuel Moreno

La senadora cuestionó estrategia de seguridad del Gobierno Federal ante hechos