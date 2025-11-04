Vialidades en buen estado, pendiente del municipio poceño

Comerciantes y vecinos cercanos a las principales vías de entrada y salida de Villa de Pozos, manifestaron que contar con calles y avenidas en óptimo estado, sigue siendo la principal deuda del actual gobierno municipal con la población y que, en este tema ya no se puede aceptar el argumento de culpar a pasadas administraciones. Señalaron las laterales de la carretera 57 y vialidades como el Camino a Laguna de Santa Rita, avenida Bosques de las Flores, calle 16 de Septiembre y Jocoyota, entre otras, como las vialidades que requieren de rehabilitación urgente para modernizar la dinámica de movilidad en el nuevo municipio.

De la Vía Alterna o la prolongación de avenida Industrias, comentaron que, aunque no son rutas esenciales para el municipio, sí tienen relevancia para la movilidad de la Zona Industrial, parque productivo en el que, a final de cuentas, trabaja un gran número de personas residentes en Villa de Pozos.