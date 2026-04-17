Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

De la totalidad de las empresas, tal vez el 90% recibe un determinado tipo de amenaza a su ciberseguridad, a manos de gente que desde la proveeduría de datos trata de ingresar a las cuentas y redes, advirtió Fernando Díaz Méndez, director de una empresa de consultoría que capacitará a empresarios en materia de medidas para protegerse.

Amenazas ciberseguridad en empresas según Fernando Díaz Méndez

Dijo que anteriormente, quienes causaban daño buscaban a las grandes empresas, pero ahora los proveedores y la cadena de suministro digital es el objetivo de quienes causan algún daño cibernético, es decir, ya no se concentran en Google o Amazon, por ejemplo.

Impacto en la cadena de suministro digital y costos para empresas

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"Si hoy en día se compromete la cadena de suministro digital más débil, es un hecho que ya se están comprometiendo las estructuras globales".

En su caso particular ha visto requerimientos de empresas medianas y pequeñas que han sido comprometidas y que al final del día enfrentan costos de 40 por ciento más de lo que representaba el año pasado, porque además de que están dejando de ganar están dejando de operar sus clientes.