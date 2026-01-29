logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Les cae helada a los Sanjuaneros

Este miércoles celebraron un encuentro con los feligreses de Pinos, Zacatecas

Por Martín Rodríguez

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Video | Les cae helada a los Sanjuaneros

Cayó una helada sobre los peregrinos de la Caravana Nacional de la Fe, pero celebraron el encuentro con los feligreses de Pinos, Zacatecas.

Los peregrinos avanzaron desde muy temprana hora. Salieron a las 7 de la mañana hacia su nuevo destino, en tanto eran acompañados por paramédicos. 

Sin embargo, el reporte que les llegó, del fallecimiento de un peregrino en una de las caravanas, hizo que decayera el ánimo.

En un mensaje, felicitaron a las caravanas porque han recibido el apoyo de los sacerdotes de cada Diócesis, aunque en el caso de los zacatecanos, su párroco no los acompañaba. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Precisamente se les envió un mensaje en el sentido de que inviten a su párroco para que los acompañe en la peregrinación.

Los feligreses continuarán su camino, justo cuando ya llevan más de la mitad del recorrido, de manera que se tiene la expectativa de que llegarán el domingo puntuales a la catedral de San Juan de los Lagos.

Como ha sucedido en todas las etapas, han recibido alimentos y agua y los acompañan brigadistas de Protección Civil para verificar que no ocurra una incidencia mayor.

LEA TAMBIÉN

Avanza infatigable, la Caravana de la Fe

Se espera que peregrinos lleguen a San Juan el 2 de febrero

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráfico pesado complica la movilidad en la capital
Tráfico pesado complica la movilidad en la capital

Tráfico pesado complica la movilidad en la capital

SLP

Redacción

Alameda, Salvador Nava, carretera 57 y avenida Muñoz registran mayor carga vehicular esta mañana

Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas
Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

Frente frío 30 mantiene mañanas frías y alerta por heladas

SLP

Redacción

Fin de semana se prevén temperaturas de hasta –2 grados

R. Gallardo C. logra nuevas rutas aéreas a CdMx y Monterrey
R. Gallardo C. logra nuevas rutas aéreas a CdMx y Monterrey

R. Gallardo C. logra nuevas rutas aéreas a CdMx y Monterrey

SLP

Redacción

La conectividad aérea en alianza con Viva Aerobús, fortalece el desarrollo económico y turístico

Detectan a más conductores ebrios
Detectan a más conductores ebrios

Detectan a más conductores ebrios

SLP

Rolando Morales

La cifra de infractores es superior a la registrada en noviembre y diciembre