VIDEO | Menudean quejas en el Registro Civil

Usuarios de los servicios del Registro Civil denunciaron que deben enfrentar procedimientos burocráticos prolongados, múltiples requisitos documentales y la necesidad de realizar varias gestiones dentro y fuera de la dependencia.

En testimonios generados por las notas publicadas por este medio sobre el cobro a la población por la corrección de errores en los documentos, los usuarios señalaron que, en ocasiones, deben salir a obtener copias o impresiones de documentos faltantes, como evidencia de esto, se encuentra un negocio de servicios de copiado al exterior para facilitar estos trámites. Aun así, algunas personas reportan que son canalizadas a distintas áreas o sedes donde finalmente el trámite no se realiza, lo que prolonga la gestión y genera confusión.

Dificultades para la actualización de documentos oficiales

Otro testimonio difundido en plataformas digitales, un usuario que vive en Guadalajara afirmó que no ha logrado comunicarse para solicitar la actualización de su CURP y su acta de nacimiento, lo que le obliga a considerar traslados sólo para poder informarse del procedimiento. Así, el trámite se vuelve aún más complicado para quienes viven en otros estados o municipios.

Personas usuarias señalan que, además de los traslados y gastos adicionales, enfrentan saturación en la atención y falta de información clara. Testimonios indican que el personal se encuentra rebasado por la demanda, por lo que, ante la escasa orientación oficial, muchas personas optan por guiarse por la experiencia de otros usuarios.