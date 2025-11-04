Video | Sujeto acosa a la Presidenta durante caminata en CDMX
Personal de ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo
La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo fue acosada este martes por un hombre cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se dirigía a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El hombre se acercó a la mandataria federal y le intentó dar un beso en la mejilla, al tiempo que intentó agarrarla por la espalda con sus manos.
Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum Pardo retiró las manos del hombre y personal de ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo.
Después, Sheinbaum Pardo pareció no darle mucha importancia y siguió su camino.
