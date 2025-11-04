logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Sujeto acosa a la Presidenta durante caminata en CDMX

Personal de ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo

Por SinEmbargo.mx

Noviembre 04, 2025 04:31 p.m.
A
Fotos: Captura de video

Fotos: Captura de video

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo fue acosada este martes por un hombre cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se dirigía a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El hombre se acercó a la mandataria federal y le intentó dar un beso en la mejilla, al tiempo que intentó agarrarla por la espalda con sus manos.

Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum Pardo retiró las manos del hombre y personal de ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después, Sheinbaum Pardo pareció no darle mucha importancia y siguió su camino.  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Sujeto acosa a la Presidenta durante caminata en CDMX
Video | Sujeto acosa a la Presidenta durante caminata en CDMX

Video | Sujeto acosa a la Presidenta durante caminata en CDMX

SLP

SinEmbargo.mx

Personal de ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo

Violentan y discriminan a alumna con discapacidad en la UASLP
Violentan y discriminan a alumna con discapacidad en la UASLP

Violentan y discriminan a alumna con discapacidad en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Arrancan entubamiento de canal de aguas negras en Los Silos
Arrancan entubamiento de canal de aguas negras en Los Silos

Arrancan entubamiento de canal de aguas negras en Los Silos

SLP

Redacción

Terminará con los malos olores también en las colonias San Cristóbal, Libertad, Las Mercedes y Prados de San Vicente

Gallardo se ofrece a liderar marcha contra Interapas
Gallardo se ofrece a liderar marcha contra Interapas

Gallardo se ofrece a liderar marcha contra Interapas

SLP

Ana Paula Vázquez

Esto, por el desabasto que denunciaron vecinos de Los Silos en Villa de Pozos