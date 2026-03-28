Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC
También se prevé descenso de temperaturas, como parte del frente frío 42
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre el descenso de temperaturas este fin de semana, como parte del frente frío 42.
De igual manera, se pide a la población tener precaución por fuertes vientos durante viernes y sábado, con rachas de 60 km/h (sábado) en municipios de las zonas Altiplano, Centro y Media.
Probabilidad de lluvias y/o tormentas puntuales principalmente en las sierras de la zona Media y Huasteca.
"Es recomendable adoptar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias, en este caso abrigarse muy bien sobre todo niños y adultos mayores", dijo la corporación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Combaten brigadistas incendio en parque industrial
Personal de Protección Civil Estatal y bomberos realizan acciones para combatir un incendio de pastizales en el parque Logistik, el cual hasta entrada la noche pudo ser extinguido ya que debido al vie...
no te pierdas estas noticias
Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC
Pulso Online
También se prevé descenso de temperaturas, como parte del frente frío 42
Predios subastados se concentraron en pocos postores
Rolando Morales
Tras concurso, 14 terrenos municipales pasaron a manos de 6 compradores
Atiende el Ceepac denuncias por violencia política de género
Ana Paula Vázquez
El organismo documentó 20 denuncias, frente a 35 reportadas en el proceso 2020-2021