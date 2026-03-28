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Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC

También se prevé descenso de temperaturas, como parte del frente frío 42

Por Pulso Online

Marzo 28, 2026 09:37 a.m.
A
Vientos alcanzarían 60km/h este sábado, alerta CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre el descenso de temperaturas este fin de semana, como parte del frente frío 42.

De igual manera, se pide a la población tener precaución por fuertes vientos durante viernes y sábado, con rachas de 60 km/h (sábado) en municipios de las zonas Altiplano, Centro y Media.

Probabilidad de lluvias y/o tormentas puntuales principalmente en las sierras de la zona Media y Huasteca.

"Es recomendable adoptar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias, en este caso abrigarse muy bien sobre todo niños y adultos mayores", dijo la corporación.

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