Alertan por el rezago urbano en ZI y Pozos

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Pese a las crecientes necesidades generadas por el crecimiento económico de la carretera 57 y de nuevas áreas de desarrollo urbano en Villa de Pozos, no se ha generado infraestructura que las satisfaga advirtió Humberto Siller, presidente del Clúster Logístico de San Luis Potosí.

"Lo lógico es lo más inteligente", indicó en entrevista, "pero no tenemos decisiones lógicas ni inteligentes, lo que implica que no se cuente ni con universidades, ni con campos de golf, ni con espacios deportivos, ni con plazas comerciales ni con hospitales suficientes en áreas de nuevo desarrollo".

Se quejó de que en ese municipio no se ve compromiso para planear los diversos tipos de vivienda al mediano y al largo plazo, como lo hacía Carlos Jonguitud.

Sin embargo, reconoció que sí hay esfuerzos de planeación urbana como la creación de opciones viales que ya están en marcha y que eran necesarias desde hace muchos años.

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Puso como ejemplo la Vía Alterna y su ampliación hasta el Eje 140, que era responsabilidad de gobiernos anteriores y, al no concretarla, provocaron un estancamiento en los proyectos viales.

Humberto Siller consideró que las acciones realizadas por esta administración estatal representan un avance importante, luego de que algunos planes previos quedaran inconclusos, porque detonaron proyectos que llevaban estancados durante sexenios.

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"No la tienen fácil ni el gobernador ni el presidente municipal porque son muchos años de rezago y muchos años de adeudo en materia de desarrollo urbano y de las vías generales de comunicación", indicó.

El entrevistado aconsejó que, para mejorar la situación de la Zona Industrial y Pozos, las autoridades deben generar nuevas condiciones de eficiencia.