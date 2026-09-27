Judicial de San Luis sale debiendo a la niñez

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Más de 9 mil 853 carpetas de investigación relacionadas con niñas, niños y adolescentes fueron identificadas durante los últimos cinco años en San Luis Potosí, pero solamente 3.5 por ciento habría sido judicializado, señaló Claudia Cuéllar, abogada y defensora de los derechos humanos de las infancias.

Dichos expedientes incluyen casos de violencia familiar, sustracción e incumplimiento de obligaciones familiares.

Cuéllar advirtió que estas cifras muestran parte de las problemáticas que enfrentan las infancias dentro de los procesos de justicia familiar, entre ellas la violencia vicaria, que ocurre cuando se utiliza a los hijos e hijas para lastimar a las mujeres. Sin embargo, señaló que en San Luis Potosí no existe un diagnóstico específico que permita conocer la dimensión de este tipo de violencia.

"El Estado tendría que darnos esas cifras. Quizá invitaría a hacer solicitudes de información, pero ni siquiera entienden qué es la violencia vicaria", explicó la abogada al ser cuestionada sobre la falta de datos sobre este tipo de violencia en la entidad.

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En los casos que acompaña también ha encontrado incumplimientos de convivencias y pensiones alimenticias, así como sustracción de niñas y niños. Relató el caso de una mujer cuyo expareja renunció hasta 15 veces a distintos trabajos para evitar cumplir con sus obligaciones, situación que, afirmó, prolongó el proceso hasta que la madre decidió no continuar. Estos procedimientos, agregó, implican un desgaste económico y emocional que puede extenderse durante años.

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Asimismo, la defensora de derechos humanos de la niñez sostuvo que los procesos de justicia familiar no pueden reducirse a un número de expediente, pues detrás existen niñas y niños con historias y situaciones que deben ser escuchadas.

Mencionó el caso de una niña que actualmente manifiesta tener miedo de convivir con su padre y consideró necesario que las infancias cuenten con acompañamiento especializado. Por ello, anunció que cada 25 de mes realizarán acciones frente al Poder Judicial para visibilizar las violencias que viven las mujeres, niñas, niños y adolescentes.