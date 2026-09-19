Admite el PJE rezago de años en justicia restaurativa

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Luego de no atender durante una década los ordenamientos sobre justicia restaurativa, enfocada a la reparación del daño causado por el crimen a víctimas y sus familias, el Poder Judicial del Estado (PJE) iniciará la capacitación de los operadores del sistema de justicia penal, oral y adversarial en esa materia, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa.

Acciones de la autoridad

En entrevista, la funcionaria judicial indicó que esta es una de las deudas más importantes del sistema de impartición de justicia en San Luis Potosí, a 10 años de que entró en vigor la reforma al sistema penal y de que se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La justicia restaurativa está considerada en la reforma penal que se realizó en junio de 2008 al sistema de justicia penal, oral y adversarial, y debía entrar en vigor en junio de 2016. Se trata de una estrategia enfocada en lograr la reparación de los daños causados por un delito a víctimas y sus familias, a través de la conciliación con los responsables de los delitos.

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¿Qué declararon las autoridades sobre la justicia restaurativa?

Las modalidades delictivas en las que se utiliza son las menos graves, en las que no se ha utilizado violencia y en delitos de tipo culposo, como accidentes de tránsito.

Anahí Zarazúa recordó que la justicia restaurativa es una de las tendencias en el desarrollo de los procesos penales. Añadió que el PJE está en comunicación con Chihuahua, entidad que ya va muy avanzada con la implementación de un sistema de operación con ese modelo.