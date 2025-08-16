logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vivienda económica está muy restringida

El diputado Lara Rocha destaca la necesidad de más vivienda económica en la región.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Vivienda económica está muy restringida

El diputado César Arturo Lara Rocha advirtió que la oferta de vivienda económica en San Luis Potosí es “muy restringida”, y pidió a los desarrolladores inmobiliarios que consideren proyectos para este segmento, incluso si no resultan muy rentables.

Lara Rocha mencionó que a nivel nacional se planea construir un millón de viviendas: la mitad a través del Infonavit para quienes cuentan con este derecho y la otra mitad para personas que no tienen acceso a este beneficio.

El legislador aseguró que, cuando este programa se ponga en marcha junto con los proyectos locales, podrían generarse condiciones para que los inversionistas consideren la construcción de vivienda económica.

En febrero pasado se firmó un convenio en San Luis Potosí para el programa Vivienda para el Bienestar. Según cifras del Infonavit, para 2025 se proyecta la construcción de 24 mil 950 viviendas de interés social: 11 mil 550 estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 13 mil 450 del Infonavit.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la plusvalía que podría generar la Vía Alterna en proyectos inmobiliarios cercanos y la posibilidad de un impuesto especial para los propietarios, Lara Rocha señaló que el tema aún se analizará. “Ese tema no lo tenemos sobre la mesa, lo habremos de estudiar, habrá que hacer mesas de debate, de análisis de estos temas que pueden llegar a ser delicados y que si al final del día ayudan, habremos de darle para adelante”, dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Suben precios en las taquerías y torterías
Suben precios en las taquerías y torterías

Suben precios en las taquerías y torterías

SLP

Samuel Moreno

Negocios enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación

Muerte de detenido fue en sede de la FGE
Muerte de detenido fue en sede de la FGE

Muerte de detenido fue en sede de la FGE

SLP

Rubén Pacheco

Se abrió una carpeta de investigación para establecer la causa del deceso: GC

Vivienda económica está muy restringida
Vivienda económica está muy restringida

Vivienda económica está muy restringida

SLP

Ana Paula Vázquez

El diputado Lara Rocha destaca la necesidad de más vivienda económica en la región.

Desbalance encarece las casas en San Luis Potosí
Desbalance encarece las casas en San Luis Potosí

Desbalance encarece las casas en San Luis Potosí

SLP

Samuel Moreno

Inequidad entre oferta y demanda eleva costos, dice académico; especialista ve datos sesgados