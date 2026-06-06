Voceadores celebran su día con una misa

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Voceadores potosinos recuerdan historias de más de seis décadas de trabajo para llevar los diarios de San Luis Potosí a las manos de los lectores. El gremio celebró su día con una misa.

Socorro Sánchez López tiene más de 60 años trabajando en la venta de periódicos, primero acompañada de sus papás con venta itinerante en las calles y luego en un lugar establecido frente a la Estación del Ferrocarril, hoy convertida en museo. Para ella, celebrar la misa acompañada de otros colegas que ayudan a la distribución de los diarios, fue una buena idea, porque de paso recordaron toda una historia distribuyendo las que publican los diarios.

Les tocó la historia de los dos diarios únicos en circulación que permanecieron por décadas, el que nació al finalizar la década de 1950 y que fue destruido por orden girada al ejército al iniciar la década de 1960, el fundado en la década de 1970 y cerrado en huelga en 1999, el que duró dos años, los diarios Pulso y San Luis Hoy y los tabloides que también hicieron toda una época haz un muy peculiar estilo.

Recordó que incluso se les invitó a distribuir los diarios por voz de Don Miguel Román Valladares García y Alejandro Leal Tovías.

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Lidia Alicia Martínez también comenzó vendiendo diarios a los 12 años, y ya lleva más de 68 recorridos de manera ininterrumpida hasta que su trabajo desemboca en un lugar fijo en los portales del Palacio Municipal de la capital. Antes, ella y su mamá vendían el periódico en las calles, hasta que consiguieron el espacio en los portales.

Francisco Balleza Grimaldo, conocido como El Güero en la Colonia Industrial Aviación, recuerda que haber hecho su primera comunión en el templo de la Santa Cruz, con el sacerdote Pablo Ortega Farías, le trajo buena mano para ubicarse en una actividad en la venta de los diarios, que le ha dado el oficio de su vida.

Para él, deben persistir las versiones impresas de los periódicos, porque finalmente hay un grupo muy grande de público que está esperando la llegada de las noticias. Dijo que los voceadores que quedan le van a echar todas las ganas.