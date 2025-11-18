logo pulso
SLP

Ya habría terna para Derecho: trascienden los nombres

Delgado Sam, Lastras y González Cázares integrarían la terna enviada al Consejo Directivo Universitario.

Por Pulso Online

Noviembre 18, 2025 09:59 p.m.
A
Ya habría terna para Derecho: trascienden los nombres

El Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sesionó este martes desde las 5 de la tarde y hasta casi las 9 de la noche, para analizar los 12 expedientes presentados por las y los aspirantes a dirigir la facultad, en el proceso avalado por el Consejo Directivo Universitario tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán.

De acuerdo con información que ha trascendido al interior de la comunidad universitaria —y que hasta ahora no ha sido confirmada de manera oficial—, los perfiles que habrían obtenido votos suficientes para integrar la terna son:

  • Jesús Javier Delgado Sam
  • Luz María Lastras Martínez
  • Georgina González Cázares

La deliberación formal del Consejo Técnico ocurrió este mismo martes, pero la UASLP no ha emitido aún un comunicado detallando los resultados. Se espera que la terna sea turnada al Consejo Directivo Universitario para que éste realice la designación en los próximos días.

El proceso ocurre en un ambiente marcado por la salida abrupta de Pedroza y por las exigencias internas de reforzar protocolos, atención y medidas de prevención al interior de la facultad.

