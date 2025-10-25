"Ya hay mucho apoyo a damnificados", justifica diputada
Brisseire Sánchez habló sobre los 100 mil pesos de ayuda que juntaron para donar las y los 27 legisladores
La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brisseire Sánchez López, aseguró que cada legislador aportó "lo que está en su corazón" para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias en la Huasteca potosina, luego de que el Congreso del Estado recaudara poco más de 100 mil pesos como donativo.
Señaló que no se designó una cantidad fija por cada uno de los y las 27 diputadas, y que cada uno decidió el monto de su contribución.
"Cada quien da lo que está en su corazón. No podemos nosotros designar una cantidad por diputado a donar. Cada quien decidió lo que se iba a donar para esta ocasión", expresó la legisladora, al ser cuestionada sobre si el monto total resultaba bajo frente al número de familias afectadas..
Sánchez López destacó que el respaldo a las familias damnificadas no se ha limitado al Poder Legislativo, pues aseguró que ha habido "mucho apoyo y mucho respaldo por parte de la ciudadanía, dependencias estatales, federales, grupos y asociaciones civiles".
La diputada explicó que en su distrito, con cabecera en Tamazunchale, fueron afectados cuatro municipios, donde se ha entregado ayuda alimentaria. Así mismo, reconoció también el esfuerzo de los gobiernos municipales que han entregado donaciones por su cuenta y afirmó que "toda la población de la Huasteca está siendo atendida con apoyos de víveres".
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, los más de 100 mil pesos recaudados por el Congreso se destinarán a la compra de artículos electrodomésticos, que serán distribuidos a través de las y los diputados que representan distritos en la región.
