Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la Capital potosina ha experimentado una mejora notable en la percepción de seguridad, con un incremento de 23 puntos porcentuales en los últimos cuatro años, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, gracias a las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Capital y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

“En cuatro años habíamos logrado mejorar 19 puntos en percepción, y ahora la ENSU confirma que avanzamos otros cuatro puntos porcentuales, lo cual es muy importante para San Luis Potosí”, señaló el Alcalde: “Mejorar un solo punto en este país, inmerso en una problemática nacional de seguridad pública, es muy relevante; pero una Capital que mejora cuatro puntos debe sentirse orgullosa”, enfatizó.

En Alcalde Enrique Galindo Ceballos, subrayó que al inicio de su administración nueve de cada diez potosinos se sentían inseguros, y que la transformación de esa percepción ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, los Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social, el rescate de espacios sociales que ha realizado el DIF Municipal y diversas áreas del Gobierno de la Capital, así como por una ciudadanía que participa activamente en las acciones de prevención y convivencia.

Finalmente, el Presidente Municipal reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias de seguridad: “Estos resultados nos motivan, pero también nos comprometen a trabajar más a fondo, porque como nunca hemos logrado los mejores resultados en materia de seguridad pública”.

