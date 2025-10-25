logo pulso
Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

El móvil corresponde a un problema entre grupos delincuenciales antagónicos

Por Samuel Moreno

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
En el asesinato de tres mujeres en una casa ubicada en Peñasco, perpetrado el pasado 27 de julio, ya se detuvo a cuatro personas como presuntas responsables del crimen, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Complementó que la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, pues se llegó a la conclusión que el móvil no está relacionado con una cuestión de género, es decir, no se trató de un feminicidio.

La fiscal general, describió que una de las detenciones se realizó en la entidad potosina y los tres restantes en un centro penitenciario del estado de Guanajuato, dado que los responsables se encuentran privados de la libertad.

En entrevista, subrayó que una vez aportadas las pruebas del Ministerio Público ante el Poder Judicial del Estado, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso.

García Cázares precisó que el móvil correspondió a un problema entre dos agrupaciones delincuenciales antagónicas.

Matizó que las víctimas, no pertenecían a ninguna organización delictiva, no obstante, si sus familiares que mantenían una disputa con otro grupo delictivo.

